Folge 13: Terror im Büro
23 Min.Ab 12
Für Helmut Bücherl (32) ist das Büro seiner eigenen Computerfirma seit geraumer Zeit der gefährlichste Platz der Welt: Er und seine Mitarbeiter erhalten Morddrohungen - sie leben in ständiger Angst. Zufälligerweise musste vor Kurzem der Buchhalter der Firma wegen Geldunterschlagung und Spielschulden fristlos entlassen werden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
