Folge 74: Drogendeal auf dem Schulhof
22 Min.Ab 12
Die Lehrerin Rita Preuß macht sich große Sorgen um ihre Tochter Jenny. Das 18-jährige Mädchen wird seit einiger Zeit von einem Unbekannten fotografiert. Der Verdächtige betreibt in seiner Wohnung scheinbar einen Pornoring. Können die Ermittler Jenny vor dem Abrutschen ins Drogenmilieu schützen?
