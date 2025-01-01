Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 89
22 Min.Ab 12

Dr. Michael Bittner ist auf der Flucht vor der Unterweltgröße Jim Malluschke und seinen Männern - der Bordellbesitzer will den Rechtsanwalt beseitigen. Mit Hilfe der Rechtsanwaltsgehilfin Carla Wolf wollen Lenßen & Partner Malluschke in eine Falle locken ...

SAT.1
