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Leonardo Da Vinci - Der geniale Erfinder

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 26.06.2026
Leonardo da Vinci - Der geniale Erfinder (2)

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Leonardo Da Vinci - Der geniale Erfinder

Folge 2: Leonardo da Vinci - Der geniale Erfinder (2)

53 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Das italienische Multitalent Leonardo Da Vinci war nicht nur Künstler, sondern auch Erfinder. Viele Objekte, die wir heute nutzen - wie etwa der Taucheranzug, die Fahrradkette, der Helikopter oder der Fallschirm - haben wir seinem Genius zu verdanken. Die Dokumentation gibt einen umfassenden Einblick in Da Vincis Errungenschaften.

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