SAT.1Folge vom 04.02.2022
43 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 6

In "Let the music play - Das Hit Quiz" müssen drei Kandidat:innen in vier Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten - von "Angie" über "Männer" bis "Zombie" - gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das größte Musikwissen beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Heute treten Vivien (23), Alex (48) und Marco (36) gegeneinander an.

