22 Min.Folge vom 23.11.2025
In dieser bewegenden Folge spricht Marianne Hengl mit Skisprung-Olympiasieger und Erfolgscoach Andreas Widhölzl über die Werte, die sein Leben prägen. Mit großer Offenheit gibt er Einblick in seine Kindheit, seine sportlichen Höhen und Tiefen sowie seine Rolle als Vater und Mensch. Ehrlichkeit, Respekt und Verantwortung stehen dabei im Zentrum - Werte, die er nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag lebt und weitergibt. Bildquelle: ORF/RollOn Austria/
