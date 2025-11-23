Zum Inhalt springenBarrierefrei
LICHTblicke & WEGweiser

LICHTblicke & WEGweiser: Mit Andreas Widhölzl im Skigymnasium Stams

ORF III
Staffel 1
Folge 16
vom 23.11.2025
22 Min.
Folge vom 23.11.2025

In dieser bewegenden Folge spricht Marianne Hengl mit Skisprung-Olympiasieger und Erfolgscoach Andreas Widhölzl über die Werte, die sein Leben prägen. Mit großer Offenheit gibt er Einblick in seine Kindheit, seine sportlichen Höhen und Tiefen sowie seine Rolle als Vater und Mensch. Ehrlichkeit, Respekt und Verantwortung stehen dabei im Zentrum - Werte, die er nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag lebt und weitergibt. Bildquelle: ORF/RollOn Austria/

