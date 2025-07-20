Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe, Glück und Gott – So glaubt Österreich

ORF2Staffel 1Folge 1vom 20.07.2025
24 Min.Folge vom 20.07.2025

Ob religiös oder nicht-religiös: Die existenziellen Fragen des Lebens betreffen alle: Wie ist das mit der Liebe? Was ist Gerechtigkeit? Wie umgehen mit Schuld, Tod und Sterben? Clara Akinyosoye hat sich auf den Weg gemacht und mit Menschen in Österreich über diese und andere Fragen gesprochen - und dabei so manch Unerwartetes erfahren. Bildquelle: ORF/Gabriel Danis Film Produktion/Ing. Rene Schuh

ORF2
