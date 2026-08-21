Liebe Ohne Filter
Folge 41: Teen Time: Pubertät
Pubertät. Plötzlich sind die Kinder keine Kinder mehr, Familienurlaube werden zu Motzurlauben und als Mutter fragt man sich zwischendurch: Wer bin ich eigentlich noch, wenn meine Kinder mich gerade nicht brauchen oder einfach nur noch peinlich finden? In dieser Folge von „Liebe ohne Filter“ spreche ich mit Lisa Harmann, Mitgründerin von Stadt Land Mama und Autorin des Buches „Teen Time“, und mit Schauspielerin Isabell Vollmer. Isabell ist nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern begeistert auch auf Instagram über 70.000 Follower mit ihrem humorvollen Blick auf das Familienleben. Sie selbst nennt das, was sie dort macht, „Mom Comedy“. Wir sprechen über Geschwisterstreit, Wutanfälle, Loslassen und darüber, warum Eltern nicht alles richtig machen können und auch gar nicht müssen. Über den Druck, den gerade Mütter sich selbst machen, über die vermeintlich perfekte Familienwelt auf Instagram und darüber, wie gut es tut zu wissen: Bei anderen läuft es auch nicht immer rund. Und natürlich geht es um uns Mütter. Darum, sich selbst zwischen Kindern, Partnerschaft, Beruf und Alltag nicht zu verlieren. Warum Humor manchmal die beste Antwort ist, ein Glas Vino für die Mütter auch mal dazugehören darf und warum wir uns ruhig öfter daran erinnern sollten: Wir Mütter sind Bomben. Eine ehrliche, lustige und sehr persönliche Folge über Pubertät, Familie, Loslassen und die Erkenntnis, dass ein bisschen weniger Perfektion manchmal verdammt guttut.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick