Life of Kai

Surf-Doku: 24 Stunden Strike Mission in Tahiti

Red Bull TVStaffel 3Folge 5vom 25.08.2023
Folge 5: Surf-Doku: 24 Stunden Strike Mission in Tahiti

21 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 12

Kai Lenny begibt sich auf eine 24-Stunden-Strike-Mission nach Tahiti und geht an die Grenzen dessen, was auf dem Wasser mC6glich ist.

