Lilly Schönauer: Liebe auf den zweiten Blick
Lilly Schönauer: Liebe mit Familienanschluss
Folge 13: Lilly Schönauer: Liebe auf den zweiten Blick
Alles scheint gut zu laufen für Sophie: Ihr Vater Johann hat ihr den Bauernhof übergeben, und sie plant, daraus einen Biobauernhof zu machen. Ihr Freund Martin hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Nur der Kredit für den Umbau muss noch bewilligt werden. Und um sicherzugehen, dass das Geschäftsmodell auch wirklich sinnvoll ist, hat sich Altbanker Franz etwas Besonderes ausgedacht: Sein Sohn Julian, der das Bankengeschäft auf der Uni und der Wallstreet gelernt hat, soll seine Klientel nun auch in der Praxis kennenlernen, genauer gesagt, soll er für ein paar Wochen auf Sophies Hof mitarbeiten. Dass Sophie als Teenager einmal rettungslos in ihn verliebt war, hat doch heute keine Bedeutung mehr. Oder vielleicht doch? Besetzung: Henriette Richter-Röhl (Sophie Brunner) Andreas Kiendl (Julian Waldner) Erwin Steinhauer (Johann Brunner) Michael Mendl (Franz Waldner) Hilde Dalik (Mia Nádas) Christoph von Friedl (Martin) Regie: Peter Sämann Bildquelle: ORF/Graf Film/Toni Muhr
