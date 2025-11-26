Linselotte
Folge 1: Linselotte
15 Min.Folge vom 26.11.2025
Die Abenteuerfotografin Linselotte und ihre superschlaue Kamera Zoomie machen sich auf zu einer spannenden Foto-Schnitzeljagd auf einem Salzburger Bauernhof. Dabei haben sie knifflige Tier-Rätsel für ihre Freunde im Gepäck. Und eine Überraschung, falls sie es schaffen, alle Aufgaben richtig zu lösen. Bildquelle: ORF/Hektar Media/Bastian Grübl
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