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Linselotte

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ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 26.11.2025
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Folge 1: Linselotte

15 Min.Folge vom 26.11.2025

Die Abenteuerfotografin Linselotte und ihre superschlaue Kamera Zoomie machen sich auf zu einer spannenden Foto-Schnitzeljagd auf einem Salzburger Bauernhof. Dabei haben sie knifflige Tier-Rätsel für ihre Freunde im Gepäck. Und eine Überraschung, falls sie es schaffen, alle Aufgaben richtig zu lösen. Bildquelle: ORF/Hektar Media/Bastian Grübl

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