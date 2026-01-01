Lip Sync Stories
Folge 10: Twenty4tim
17 Min.
Wie schafft man es, seinen Hausschlüssel, Autoschlüssel, Geldbeutel und Handy an einem Tag, nach einander an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten zu verlieren? Man muss Twenty4Tim sein. Ein Tag voller verzweifelter Anrufe, Suchaktionen und bizarren Begegnungen, mit nur einer Mission: alle verlorenen Gegenstände wiederzufinden! Mission Impossible?
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Lip Sync Stories
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn