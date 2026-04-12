Staffel 1Folge 1vom 12.04.2026
Literatur im Nebel 2026: Mit Salman RushdieJetzt kostenlos streamen
Literatur im Nebel
Folge 1: Literatur im Nebel 2026: Mit Salman Rushdie
31 Min.Folge vom 12.04.2026
Seit 20 Jahren bringt "Literatur im Nebel" internationale Spitzenautorinnen und -autoren nach Heidenreichstein – Rushdie, Atwood, McEwan, Herta Müller und viele mehr. Ihre Werke eröffnen Einblicke in Gesellschaft, Psyche und Kultur. Dass Salman Rushdie 2026 Heidenreichstein erneut die Ehre gibt, ist ein "full circle moment". Bildquelle: ORF/Literatur im Nebel/Erhard Hois
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