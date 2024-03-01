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Little Elvis - Rock ’n’ Roll - immer toll

Ein Dad zu viel

RiCStaffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Ein Dad zu viel

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Little Elvis - Rock ’n’ Roll - immer toll

Folge 13: Ein Dad zu viel

24 Min.Folge vom 01.03.2024

Little Elvis möchte nicht länger als Imitator auftreten und die Musik vom "King" spielen. Er gründet mit Janet die Band "Die Truckstoppers" und hofft auf großen Erfolg. Sie brauchen nämlich Geld, um den Verkauf ihrer Stadt zu verhindern.

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