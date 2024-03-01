Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiC Staffel 1 Folge 5 vom 01.03.2024
Folge 5: Der ungeliebte Geburtstag

24 Min. Folge vom 01.03.2024

Little Elvis möchte nicht länger als Imitator auftreten und die Musik vom "King" spielen. Er gründet mit Janet die Band "Die Truckstoppers" und hofft auf großen Erfolg. Sie brauchen nämlich Geld, um den Verkauf ihrer Stadt zu verhindern.

