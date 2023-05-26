Staffel 1 Folge 1: IT’S A BINGO!Jetzt kostenlos streamen
Loos Angeles
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: IT’S A BINGO!
12 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 6
Scheinbar aus dem Nichts betritt Christoph Waltz die Konditorei, in der Aida Loos als Kellnerin arbeitet. Hier erwartet er seine drei berühmten Gäste aus Los Angeles, Britney Spears, Kim Kardashian und Meghan Markle. Die alle mit unterschiedlichen Kaffee-Vorlieben und Extrawünschen auf Aidas Nerven tanzen.
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Loos Angeles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Comedy
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Aida Loos