Lost Places
Folge vom 09.05.2026: Lost Places - Folge 111
43 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Ein verlassenes Gefängnis, ein verfallenes Château in der Karibik und ein Showdown in der Wüste Boliviens: Drei spektakuläre Orte geben ihre Geheimnisse preis. Im Mittelpunkt: das Château Aubéry auf Martinique - Sinnbild kolonialer Macht und gnadenlosen Ehrgeizes. Außerdem: Wie eine resolute Sheriffin Amerikas meistgesuchten Verbrecher stoppt.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt