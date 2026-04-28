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Lost Places

Lost Places - Folge 125

WELTFolge vom 28.04.2026
Lost Places - Folge 125

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Lost Places

Folge vom 28.04.2026: Lost Places - Folge 125

43 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Ein Schloss in Polen, auf das Hitler ein Auge hatte. Versteckt sich in den Felsen darunter ein verschollener Zug, gefüllt mit Nazi-Gold? Ein Schatzjäger ortet verdächtige Hinweise. Ein Luxusanwesen in Atlanta, erbaut von einem Coca-Cola-Erben für Feste und Zaubershows, die kein Glück brachten. Dazu ein libanesisches Luxushotel - Treffpunkt der politischen Elite, verwüstet im Bürgerkrieg. Und eine Prachtvilla in Irland, die, samt ihrem gehassten Besitzer, in den Flammen einer Rebellion unterging.

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