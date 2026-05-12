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Lost Places

Lost Places - Folge 74

WELTFolge vom 12.05.2026
Lost Places - Folge 74

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Lost Places

Folge vom 12.05.2026: Lost Places - Folge 74

43 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Im Wald in Schottland verbirgt sich ein verlassenes Bauwerk, welches einst als Ausbildungsstätte für katholische Priester diente. Westlich von Berlin liegt eine verlassene Siedlung: In Krampnitz wurden während des zweiten Weltkriegs Soldaten ausgebildet. Tief in der Atacama-Wüste befindet sich die Überreste der Stadt Chacabuco, welche Chiles industrielle Vergangenheit widerspiegeln. Eine Geisterstadt zwischen Rom und Neapel: Im Jahr 1943 wurde San Pietro von der deutschen Armee zerstört.

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