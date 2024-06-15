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A Girl in Trouble is a Temporary Thing

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 15.06.2024
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Folge 1: A Girl in Trouble is a Temporary Thing

28 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Weil er seine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker nicht gerade mit Rücksicht und Feingefühl, sondern eher mit Renitenz und Schonungslosigkeit leitet, bekommt Sam Loudermilk Ärger mit Pater Michael. Der Priester droht damit, ihm die Räumlichkeiten für sein Projekt zu entziehen. Er lässt Sam aber eine Chance der Wiedergutmachung: Der einstige Trinker soll sich um die Tochter eines angesehenen Gemeindemitglieds kümmern. Das junge Mädchen verweigert bisher jede Therapie.

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