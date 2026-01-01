Loudermilk
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Loudermilk
Sam Loudermilk ist nicht gerade ein Menschenfreund - und dennoch hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Suchtkranke zu unterstützen. Er leitet eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker. In den Gesprächskreisen setzt er auf schonungslose Direktheit und eckt damit - wie auch in seinem restlichen Alltag - ständig an.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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