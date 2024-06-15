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Shark Week

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 15.06.2024
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Folge 2: Shark Week

27 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Sam hat ein Auge auf seine neue Nachbarin geworfen. Normalerweise meidet er den Kontakt zu anderen Menschen, doch zu Allison fühlt er sich hingezogen. Gerade als sie ein nettes Gespräch führen, steht Claire vor Sams Tür. Ihr Freund hat sie rausgeworfen und nun will die junge Frau ihr Leben wieder ordnen. Dafür sucht sie Hilfe bei dem Suchtberater - und einen Platz zum Schlafen.

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