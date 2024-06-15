Loudermilk
Folge 6: Lay, Lady, Lay
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Tom nimmt noch immer stellvertretend für Kevin an Sams AA-Meetings teil. Cutter erklärt sich selbst zu seinem Sponsor, doch mit dessen Methoden ist Tom ganz und gar nicht einverstanden. So leicht gibt Cutter aber nicht auf. Selbst als sein Schützling ihm die Wahrheit erzählt, glaubt ihm der passionierte Sponsor nicht.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN