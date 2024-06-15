Loudermilk
Folge 7: Father of the Year
27 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Sams Vater steht plötzlich unangemeldet vor seinem Sohn und behauptet, dass er ihn vermisst habe. Es dauert allerdings nicht lange und beide geraten in einen heftigen Streit. Jack tröstet sich lautstark mit einer neuen Bekanntschaft, was seine Laune wieder erheblich steigert. Daraufhin schlägt er vor, Zeit mit Sam zu verbringen und eines seiner Sucht-Meetings zu besuchen. Dort reißt er das Treffen an sich und will die Teilnehmer überzeugen, dass sie keine Alkoholiker sind.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN