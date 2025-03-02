Zum Inhalt springenBarrierefrei
Louise Fleck - Filmpionierin

Louise Fleck - Filmpionierin

ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.03.2025
Louise Fleck - Filmpionierin

Louise Fleck - Filmpionierin

Folge 1: Louise Fleck - Filmpionierin

45 Min.Folge vom 02.03.2025

Louise Fleck schrieb Drehbücher, führte Regie und war Produzentin. Das Besondere: Sie tat all das schon ab 1910. Ihre faszinierende Biografie ist untrennbar mit der europäischen Geschichte und der Entwicklung des Kinos verbunden. In ihrer Spurensuche, die an Originalschauplätze, in Archive und Kinos führt, erzählt Regisseurin Uli Jürgens die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau und vergessenen Pionierin des Kinos. Bildquelle: ORF/KGP Filmproduktion

