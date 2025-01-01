Nelson Müller, Marcel Reif, Laura Karasek, Sasha & Oliver PocherJetzt kostenlos streamen
Lucky Stars - Alles auf die Fünf!
Folge 4: Nelson Müller, Marcel Reif, Laura Karasek, Sasha & Oliver Pocher
109 Min.Ab 6
In dieser Show braucht man Glück. Und den richtigen Star. Bis zu 200.000 Euro kann ein:e Kandidat:in in jeder Folge gewinnen. Dazu braucht es Wissen, Geschick und vor allem das richtige Händchen: Denn allein die Wahl des richtigen Stars entscheidet über Alles oder Nichts. Heute sind Nelson Müller, Marcel Reif, Laura Karasek, Sasha und Oliver Pocher mit von der Partie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lucky Stars - Alles auf die Fünf!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben