Folge 02 - Lugners LoveboatJetzt kostenlos streamen
Lugners Loveboat - Mörtel sucht sein Seepferdchen
Folge 2: Folge 02 - Lugners Loveboat
Es dauert nicht lange, bis es mit der Ruhe an Bord vorbei ist. Alte Fronten tun sich auf, „Wildsau“ Lydia ist nicht gut auf „Käfer“ Sonja zu sprechen. Richard Lugner versucht wiederum „Bambi“ und „Käfer“ einander näherzubringen und macht mit den beiden einen romantischen Ausflug zu dritt. Geschichtsstunde über Land und Leute inklusive. Am Boot ist währenddessen Party-Stimmung angesagt, die Flaschen werden geöffnet, der Vorrat geplündert und das Tanzbein geschwungen. Beim Abendessen mit der versammelten Frauschaft kommt es zwischen Richard Lugner und „Käfer“ Sonja zum großen Eklat. Die restlichen Seepferdchen ergreifen plötzlich Partei für sie. Doch kann mit einer kühnen Idee das große Drama verhindert werden? Die Nerven liegen blank und Mörtel ist außer sich.
