Folge 03 - Lugners LoveboatJetzt kostenlos streamen
Lugners Loveboat - Mörtel sucht sein Seepferdchen
Folge 3: Folge 03 - Lugners Loveboat
Diesmal bekommt Richard Lugner endlich sein ersehntes Nacktfoto. Im Dinosaurierpark hofft man ungestört zu sein, doch viele Teile der Insel sind videoüberwacht und so bleibt es fraglich, ob „Käfer“ Sonja vor ihrer Heimreise gerettet werden kann. Am Abend gibt es wieder Tränen, als Richard Lugner seinen Damen verkündet, dass eine von ihnen schon am nächsten Tag nach Hause fahren muss. So sind halt Richards Spielregeln, wenn es um die Ermittlung eines Seepferdchens geht. Mit Tracht und Designer-Schlapfen begeben sich die Seepferdchen und Kapitän Lugner an Land und ins Dickicht. Richard hat auf der Trüffelsuche eine neue „alte“ Spur gefunden und die führt geradewegs ins Dekolleté von „Bambi“. Dafür lässt Mörtel freilich alle Trüffel sausen. Doch nicht ganz: als die gefundene Luxusspeise dann auf einem idyllischen Weingut auf warmer Eierspeise serviert wird, schlägt Lugner gleich kräftig zu. Der Trüffel im Sacher ist nämlich längst nicht so günstig. Angeführt von Mörtel hat die Party-Gesellschaft noch lange nicht genug und so geht es ins Nachtleben von Pula.
