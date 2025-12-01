#LUIMELIA
Folge 3: Staffel 3 Folge 3
11 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Ignacio trifft sich mit einer alten Freundin von ihm und das plötzliche Auftauchen eines Ex von Amelia bringt ihre Beziehung zu Luisita durcheinander. In dieser Folge werfen Borja und Diana (Drehbuchautoren) einige wichtige Themen auf den Tisch: Ehrlichkeit, Selbstzensur, überwältigende Fans und die Rolle des Schicksals beim Finden der Liebe unseres Lebens.
