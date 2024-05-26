Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von CannesJetzt kostenlos streamen
Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes
Folge 2: Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes
22 Min.Folge vom 26.05.2024
In der Sondersendung "Stars unter Palmen" berichten Christian Konrad und Alexander Bogner von der Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes. Sie stellen die interessantesten Filme des Festivals und die Gewinnerinnen und Gewinner vor. Ausgewählt werden diese wie immer von einer hochkarätig besetzten Jury, diesmal unter dem Vorsitz von "Barbie" Regisseurin Greta Gerwig.
Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes
Genre:Spezial, Nachrichten, Preisverleihung
Altersfreigabe:
0