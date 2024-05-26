Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes

Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.05.2024
Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes

Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes

Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes

Folge 2: Stars unter Palmen - Die Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes

22 Min.Folge vom 26.05.2024

In der Sondersendung "Stars unter Palmen" berichten Christian Konrad und Alexander Bogner von der Preisverleihung der 77. Filmfestspiele von Cannes. Sie stellen die interessantesten Filme des Festivals und die Gewinnerinnen und Gewinner vor. Ausgewählt werden diese wie immer von einer hochkarätig besetzten Jury, diesmal unter dem Vorsitz von "Barbie" Regisseurin Greta Gerwig.

Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes
ORF2
Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes

Lust auf Palmen - Die Filmfestspiele von Cannes

