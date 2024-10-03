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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Von London nach Sydney

sixxStaffel 1Folge 2vom 03.10.2024
Von London nach Sydney

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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Folge 2: Von London nach Sydney

47 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6

Eine der ersten Immobilien, die in Bellevue Hill gebaut wurde, konnte von den bisherigen Maklern nicht verkauft werden. Nun versucht D'Leanne, einen Käufer für die Villa zu finden. Währenddessen wird Simon von einem neuen Kunden aus dem Ausland kontaktiert, der sich für ein Haus in Sydney interessiert. Gavin und sein Team müssen mit neuen Herausforderungen zurechtkommen.

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