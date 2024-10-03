Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 2: Von London nach Sydney
47 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6
Eine der ersten Immobilien, die in Bellevue Hill gebaut wurde, konnte von den bisherigen Maklern nicht verkauft werden. Nun versucht D'Leanne, einen Käufer für die Villa zu finden. Währenddessen wird Simon von einem neuen Kunden aus dem Ausland kontaktiert, der sich für ein Haus in Sydney interessiert. Gavin und sein Team müssen mit neuen Herausforderungen zurechtkommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: MGM International Television Distribution