Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 4: Ein neuer Rekord
41 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6
D'Leanne trifft sich mit Tammy, um über ihre Zukunft in der Immobilienkanzlei zu sprechen. Zudem hat die Maklerin einen wichtigen Termin, zu dem sie ihre neue Praktikantin mitnimmt. Auch Gavin verfolgt weiterhin sein Ziel, neuen Mitarbeitern mithilfe verschiedener Trainings viel beizubringen. Zur selben Zeit haben Simon und sein Kunde einen privaten Besichtigungstermin.
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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: MGM International Television Distribution