Zwei Makler - Eine ImmobilieJetzt kostenlos streamen
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 6: Zwei Makler - Eine Immobilie
41 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6
Simon organisiert eine große Feier für seine Mitarbeiter. Dabei verkündet er, dass er neue Pläne für die Immobilienfirma hat. Gavin überrascht sein Team mit einer Ankündigung, mit der keiner rechnet. Nachdem D'Leanne bereits eine Weile ihre Praktikantin betreut hat, hat die Maklerin Neuigkeiten für die junge Frau.
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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: MGM International Television Distribution