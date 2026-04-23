Ikonen des Motorsports - Mythos PorscheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 23.04.2026: Ikonen des Motorsports - Mythos Porsche
62 Min.Folge vom 23.04.2026
Kaum ein Autobauer hat so viele legendäre Sportwagen hervorgebracht wie Porsche. Testfahrer Lars Kern fährt sechs der Originalmodelle über die Porsche-Rennstrecke Leipzig - und er zeigt, wozu sie in puncto Beschleunigung und Fahrspaß in der Lage sind. Bei der Rennstrecke wurden Kurven von weltberühmten Rennstrecken nachgebaut. Einerseits eine Hommage, andererseits auch ein sportlicher Vorteil, denn so kann getestet werden, wie sich neue Modelle in verschiedensten Situationen verhalten.
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Genre:Auto
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: welt