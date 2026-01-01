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Zielscheibe MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 10vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 10: Zielscheibe MacGyver

45 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Als MacGyver im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes eine Chemiefabrik im Nahen Osten zerstört, wird er leider erkannt - und der berüchtigte Kopfgeldjäger Axminster wird auf ihn angesetzt. Sein Vorgesetzter Barney bietet MacGyver einen sicheren Unterschlupf an, doch der zieht es vor, zu seinem Großvater zu reisen, der zurückgezogen in Colorado lebt. Leider spürt Axminster ihn mit seinen Leuten auch dort auf. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt ...

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