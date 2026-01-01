MacGyver
7 StaffelnAb 12
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MacGyver
Seine Aufgabe: die Erledigung von Sondermissionen im Auftrag der Phoenix Foundation. Sein Name: Angus MacGyver alias Richard Dean Anderson. Seine Methode: geniale Einfälle, Fantasie - und auch des öfteren eine Prise Glück. MacGyver nutzt also nicht Gewalt, sondern vielmehr Intelligenz und Geschicklichkeit, um gegen die Verbrecher dieser Welt vorzugehen.
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.
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