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Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 11vom 01.01.2026
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Folge 11: MacGyver

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver hat einen Mikrofilm mit wichtigen Informationen aus einem östlichen Land geschmuggelt - und wird deshalb verschleppt. Aber es gelingt ihm, den Mikrofilm zu verstecken. Ein Geheimagent, der den Film unbedingt haben will, versucht, MacGyver mit Hilfe einer Giftspritze zum Reden zu bringen. Wenn er nicht innerhalb von sechs Stunden ein Gegenmittel bekommt, stirbt er! Mit letzter Kraft gelingt es MacGyver zu fliehen. Ein junges Mädchen namens Lisa nimmt sich seiner an ...

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