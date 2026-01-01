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Alte Freundschaften

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 13vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 13: Alte Freundschaften

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver wird von seiner Schulfreundin Amy gebeten, nach Westport Beach zu kommen. In dem Atomkraftwerk, in dem sie arbeitet, sind beträchtliche Mengen Uran verschwunden. Ihr Chef, der dies in Washington melden wollte, ist "zufällig" tödlich verunglückt. Amy fühlt sich ebenfalls bedroht - zu Recht, wie sich zeigt. Kurz darauf wird ihr Auto in die Luft gesprengt, und Amys Freundin stirbt in den Flammen. Zusammen mit MacGyver macht sie sich auf die Suche nach den Tätern ...

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