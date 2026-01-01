Folge 14: Wenn Bomben ticken
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs "Victoria" erhält eine Bombendrohung. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, lässt der Täter die Wetterstation des Schiffs hochgehen, wobei der Kapitän ums Leben kommt. MacGyver und sein Freund Charlie Robinson werden auf das Schiff gebracht, um die Bombe zu entschärfen. Dort finden sie noch eine zweite Bombe - und schließlich noch eine dritte! Ein lebensgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12