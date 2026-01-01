Halt auf freier StreckeJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 19: Halt auf freier Strecke
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers Reise durch Indien nimmt ein jähes Ende, als plötzlich eine Brücke in die Luft fliegt. Wie sich herausstellt, hat ein weißer Geschäftemacher den Einheimischen für viel Geld Medikamente verkauft, die, statt zu helfen, mehrere Kinder das Leben gekostet haben! Hassan, der verbitterte Anführer einer Gruppe von Vätern, verlangt, dass der im Zug befindliche Mörder ausfindig gemacht und ihm ausgeliefert wird. MacGyver konstruiert zu diesem Zweck einen Lügendetektor ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.