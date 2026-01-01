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Goldbroiler MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 2vom 01.01.2026
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Folge 2: Goldbroiler MacGyver

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver soll aus einem in Burma abgestürzten Flugzeug einen Gift-Kanister holen, doch als er dort ankommt, ist der Kanister verschwunden. Auf seiner Reise kommt MacGyver an einem Dorf vorbei, dessen Bewohner von General Narai wie Sklaven gehalten werden. Narai, der sich nebenher als Opium-Händler betätigt, zwingt die Leute, auf seinen Mohnplantagen zu arbeiten. MacGyver überredet die Dorfbewohner, sich endlich gegen Narai zu wehren - bei dem er dann auch den Kanister findet ...

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