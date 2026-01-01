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MacGyver

Kleine Fische, große Fische

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 5vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 5: Kleine Fische, große Fische

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver hat ein paar Tage frei und will zum Sparrow Lake fahren, wo er früher immer mit seinem Vater angeln war. Doch als er an dem kleinen Flugplatz Sparrow Ridge nach dem Weg fragt, gerät er in eine Geiselnahme. Kelly Nelson, die Betreiberin des Flugplatzes, und ihre Mitarbeiter befinden sich in der Gewalt von Bankräubern, die von dort nach Mexiko wollen. Auch MacGyver wird gefangen genommen! Doch mit einigen simplen Hilfsmitteln gelingt es ihm, die Gangster auszuschalten ...

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