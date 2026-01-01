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Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 8vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 8: Fackeln

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver besucht seine Freunde Bill und Laura in der Einöde. Die beiden haben nach Öl gebohrt und sind fündig geworden, doch leider hat sich ausströmendes Erdgas entzündet. Wie sollen sie den Brand unter Kontrolle bringen? MacGyver schlägt vor, durch eine gezielte Sprengung das Feuer zu ersticken. Bill fällt ein, dass in der Nähe eine alte Mine ist, in der sie vielleicht noch etwas Dynamit finden können. Gesagt, getan. Aber bereits der Transport erweist sich als sehr riskant ...

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