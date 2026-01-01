Folge 9: Der verlorene Sohn
46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Frank Bennet ist bereit, vor einer Untersuchungskommission über die Drogengeschäfte seines Bruders Joey auszusagen, der nach dem Tod seines Vaters Oberhaupt der Mafia-Familie wurde. MacGyver hat den Auftrag bekommen, Frank zu schützen. Als Frank erfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, wird es kompliziert: Sie müssen ins Haus seines Bruders eindringen, damit er seine Mutter ein letztes Mal sehen kann - und dort wartet Joey bereits. Er will seinen Bruder erschießen ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12