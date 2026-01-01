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Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 9vom 01.01.2026
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Der verlorene Sohn

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Folge 9: Der verlorene Sohn

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Frank Bennet ist bereit, vor einer Untersuchungskommission über die Drogengeschäfte seines Bruders Joey auszusagen, der nach dem Tod seines Vaters Oberhaupt der Mafia-Familie wurde. MacGyver hat den Auftrag bekommen, Frank zu schützen. Als Frank erfährt, dass seine Mutter im Sterben liegt, wird es kompliziert: Sie müssen ins Haus seines Bruders eindringen, damit er seine Mutter ein letztes Mal sehen kann - und dort wartet Joey bereits. Er will seinen Bruder erschießen ...

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