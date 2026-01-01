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MacGyver

Der tödliche Computer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 1vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 1: Der tödliche Computer

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver soll die Sicherheitseinrichtungen einer streng geheimen Forschungseinrichtung überprüfen. Wenn es ihm nicht gelingt, dort einzudringen, schafft es niemand. Doch MacGyver vollbringt das schier Unmögliche. Er meldet dies der zuständigen Wissenschaftlerin Jill in der Computerzentrale - da passiert etwas Unfassbares: Der Computer beginnt, ein Eigenleben zu führen, widersetzt sich den Kommandos und trachtet schließlich sogar Jill und MacGyver nach dem Leben!

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