MacGyver
Folge 1: Der tödliche Computer
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver soll die Sicherheitseinrichtungen einer streng geheimen Forschungseinrichtung überprüfen. Wenn es ihm nicht gelingt, dort einzudringen, schafft es niemand. Doch MacGyver vollbringt das schier Unmögliche. Er meldet dies der zuständigen Wissenschaftlerin Jill in der Computerzentrale - da passiert etwas Unfassbares: Der Computer beginnt, ein Eigenleben zu führen, widersetzt sich den Kommandos und trachtet schließlich sogar Jill und MacGyver nach dem Leben!
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.