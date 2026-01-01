Mord an einem CadillacJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 10: Mord an einem Cadillac
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyvers Wagen bleibt in der Wüste liegen, und ein Ehepaar liest ihn netterweise auf. Guy Roberts - ein von seiner glorreichen Vergangenheit träumender Schauspieler - hat am Abend zuvor in seinem Wagen eine prall gefüllte Geldtasche gefunden und davon auch gleich das Hotel bezahlt. Die rechtmäßigen "Eigentümer" sind ihnen daher schon dicht auf den Fersen. Glück für Guy und seine Frau, dass sie ausgerechnet MacGyver mitgenommen haben ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.