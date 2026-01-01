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MacGyver

Mord an einem Cadillac

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 10vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 10: Mord an einem Cadillac

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyvers Wagen bleibt in der Wüste liegen, und ein Ehepaar liest ihn netterweise auf. Guy Roberts - ein von seiner glorreichen Vergangenheit träumender Schauspieler - hat am Abend zuvor in seinem Wagen eine prall gefüllte Geldtasche gefunden und davon auch gleich das Hotel bezahlt. Die rechtmäßigen "Eigentümer" sind ihnen daher schon dicht auf den Fersen. Glück für Guy und seine Frau, dass sie ausgerechnet MacGyver mitgenommen haben ...

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