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MacGyver

Phoenix in Gefahr

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 11vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 11: Phoenix in Gefahr

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver will mit seinem Großvater Harry ein Eishockey-Spiel besuchen. Doch leider hat er die Karten vergessen, so dass sie noch einmal zur "Phoenix-Foundation" müssen, wo MacGyver arbeitet. Dort ist gerade ein Terror-Kommando - angeführt von Victoria James - dabei, das Hochhaus in die Luft zu sprengen. Als Victoria Harry in ihre Gewalt bringt, kommt es zu einem Zweikampf auf Leben und Tod mit MacGyver - und zudem muss er noch die Bombe entschärfen.

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