FamilienangelegenheitenJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 12: Familienangelegenheiten
49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Frank Boner, ein ehemaliger Mitarbeiter von Pete Thornton, will sich nach Jahren endlich an ihm rächen, da er Thornton für den Tod seiner Frau und seines Sohnes verantwortlich macht. Zu diesem Zweck entführt er in den Sümpfen von Louisiana Petes geschiedene Frau und deren Sohn Michael, die dort archäologischen Studien nachgehen. Pete versucht selbstverständlich, seine Familie zu befreien. Nichts Gutes ahnend, folgt MacGyver ihm nach Louisiana ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.