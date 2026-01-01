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Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 14vom 01.01.2026
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Klapperstorch auf Abwegen

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Folge 14: Klapperstorch auf Abwegen

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Eigentlich wollte MacGyver zum Angeln fahren, da sitzt plötzlich eine junge, hochschwangere Frau neben ihm im Jeep und bittet ihn um Hilfe. Elaine hat herausgefunden, dass ihr Mann, ein ehemaliger Häftling, ihre Resozialisierungseinrichtung zu einer Verbrecherzentrale umfunktioniert hat. Die Beweise hat sie in einer Tasche bei sich. Einen ersten Mordanschlag hat sie auch schon hinter sich. Gemeinsam fliehen sie vor den Verbrechern ...

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