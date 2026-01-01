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Totgesagte leben länger

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 18vom 01.01.2026
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Folge 18: Totgesagte leben länger

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver und Thornton treffen sich auf einem Schrottplatz. Jeder glaubt, vom anderen dorthin bestellt worden zu sein, um den Tag ihres Kennenlernens zu feiern. Als sie in einem ausrangierten Taxi sitzen und in einer Zeitung die Nachricht ihres vermeintlichen Ablebens lesen, wird plötzlich das Dach des Autos eingedrückt. Sie sind gefangen. Über Funk meldet sich Murdock, ein gesuchter Terrorist, von dem sie gedacht hatten, dass er seit Jahren tot ist. Eine tödliche Falle ...

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